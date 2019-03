Die Aktie der Commerzbank legt am Montag mehr als sechs Prozent zu. Damit führt sie nicht nur den MDAX als Top-Gewinner an, sondern kann auch einen Teil der Verluste aus der Vorwoche ausgleichen. Auch für die Deutsche Bank geht es kräftig nach oben. Hintergrund für das Plus sind - wieder einmal - Spekulationen über eine Fusion mit der Deutschen Bank.

