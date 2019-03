Krombach (ots) -



Krombacher erweitert das erfolgreiche o,0% Sortiment und erfrischt ab sofort mit einer neuen alkoholfreien Sorte: Krombacher o,0% Grapefruit Weizen-Mix. "Damit treffen wir genau den Geschmack der Verbraucher, denn der Wunsch nach alkoholfreien Erfrischungen hält weiter an und geschmackliche Vielfalt steht nach wie vor hoch im Kurs. Grapefruit zählt zu den großen Gewinnern im Bereich der alkoholfreien Biere. Der neue Grapefruit Weizen-Mix ist daher eine super Ergänzung für unser o,0% Sortiment und baut unsere natürliche und isotonische Positionierung weiter aus", so Andreas Scholten, Leiter Produktmanagement der Krombacher Brauerei.



Die Mischung aus Krombacher o,0% Weizen und dem fruchtig herben Geschmack der Grapefruit macht den neuen Weizen-Mix zu einem erfrischenden Durstlöscher. Krombacher o,0% Grapefruit Weizen-Mix ist damit für alle eine ideale Alternative zu süßen Softdrinks und Wasser, die bewusst auf jeglichen Alkohol verzichten. Es enthält Folsäure und ist isotonisch, was es besonders auch für Sportler interessant macht. Warum gerade die gerne zu einem Krombacher o,0% greifen, zeigt auch eine aktuelle Studie von Prof. Dr. Klaus Baum (Sporthochschule Köln). Die dort getesteten Sorten o,0% Pils und o,0% Weizen sind nachweislich zur Steigerung der Leistungsfähigkeit bei intensiven Belastungen anderen Pausengetränken wie Cola oder Wasser klar überlegen. Und damit ist Krombacher o,0% nicht nur nach, sondern auch während des Sports der ideale natürliche Durstlöscher. Es gleicht den Flüssigkeitshaushalt aus und ist dank der isotonischen Wirkung, der enthaltenen Vitamine und 0,0% Alkohol ideal für die Regeneration. Die Studie: http://www.professor-baum.de/info.php/aktuelle-publikationen.html



Krombacher o,0% Grapefruit Weizen-Mix ist ab sofort in der 0,33l Mehrwegflasche im handlichen Sixpack und im 4 x 6x 0,33l Mehrwegkasten erhältlich.



