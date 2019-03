Die Zerstörungen durch Sturmtief "Eberhard" dürften die Versicherer Experten zufolge einen hohen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Der weltgrößte Rückversicherungsmakler Aon schätzt die versicherten Schäden auf 700 bis 800 Millionen Euro, wie er am Montag in Hamburg mitteilte. "Eberhard" war am Sonntag mit Windböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde und Orkanböen über Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen sowie Sachsen und Thüringen gezogen. Das führte zu Zerstörungen, außerdem wurde der Bahnverkehr teilweise lahmgelegt./stw/elm/fba

ISIN DE0008404005 IT0000062072 FR0000120628 DE0008430026 DE0008402215

AXC0191 2019-03-11/15:52