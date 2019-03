Was die Aktie von Evotec derzeit macht, kann schon fast als Achterbahnfahrt bezeichnet werden. Zuletzt konnte der Wert kurzzeitig über das Dezemberhoch ausbrechen, um anschließend rasch wieder darunter zurückzufallen. Das Mehrjahreshoch vom September vergangenen Jahres bei 23,36 Euro versperrte vorerst den Weg nach oben. Am heutigen Montag nimmt die Aktie aber bereits wieder Fahrt auf. Mit einem Plus von 2,3 Prozent auf 20,81 Euro ist der Wert der sechstbeste Wert des Tages im MDAX. Nur die Commerzbank, die Aareal Bank, Wacker Chemie, RTL und Sartorius können noch einen höheren Tagesgewinn vorweisen.

Den vollständigen Artikel lesen ...