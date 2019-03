DGAP-DD: Zalando SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 11.03.2019 / 15:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Name und Rechtsform: Aktieselskabet af 1.2.2017 2. Grund der Meldung a) Position / Status Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Anders Holch Nachname(n): Povlsen Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Zalando SE b) LEI 529900YRFFGH5AXU4S86 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000ZAL1111 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 32,96 EUR 1417,28 EUR 32,96 EUR 3658,56 EUR 33,00 EUR 4719,00 EUR 32,99 EUR 1880,43 EUR 33,00 EUR 6006,00 EUR 32,99 EUR 1616,51 EUR 33,10 EUR 6620,00 EUR 33,25 EUR 5552,75 EUR 33,23 EUR 1761,19 EUR 33,26 EUR 1396,92 EUR 33,28 EUR 4526,08 EUR 33,29 EUR 1997,40 EUR 33,35 EUR 6670,00 EUR 33,35 EUR 2668,00 EUR 33,28 EUR 1830,40 EUR 33,37 EUR 6674,00 EUR 33,36 EUR 6138,24 EUR 33,48 EUR 2008,80 EUR 33,53 EUR 1743,56 EUR 33,44 EUR 2574,88 EUR 33,55 EUR 2247,85 EUR 33,60 EUR 3494,40 EUR 33,55 EUR 2784,65 EUR 33,52 EUR 6704,00 EUR 33,54 EUR 2381,34 EUR 33,39 EUR 6076,98 EUR 33,41 EUR 1637,09 EUR 33,44 EUR 2641,76 EUR 33,43 EUR 3610,44 EUR 33,42 EUR 1537,32 EUR 33,51 EUR 3518,55 EUR 33,53 EUR 2078,86 EUR 33,64 EUR 3094,88 EUR 33,59 EUR 2519,25 EUR 33,56 EUR 1644,44 EUR 33,51 EUR 5261,07 EUR 33,51 EUR 2044,11 EUR 33,58 EUR 2988,62 EUR 33,67 EUR 6397,30 EUR 33,48 EUR 4955,04 EUR 33,47 EUR 6694,00 EUR 33,50 EUR 1005,00 EUR 33,52 EUR 2882,72 EUR 33,42 EUR 4611,96 EUR 33,41 EUR 3407,82 EUR 33,42 EUR 6684,00 EUR 33,45 EUR 5686,50 EUR 33,41 EUR 4710,81 EUR 33,62 EUR 3328,38 EUR 33,61 EUR 3192,95 EUR 33,64 EUR 1614,72 EUR 33,65 EUR 1413,30 EUR 33,61 EUR 2453,53 EUR 33,58 EUR 1578,26 EUR 33,59 EUR 1813,86 EUR 33,64 EUR 3801,32 EUR 33,62 EUR 2017,20 EUR 33,64 EUR 5247,84 EUR 33,82 EUR 1927,74 EUR 33,81 EUR 2468,13 EUR 33,77 EUR 1688,50 EUR 33,72 EUR 1686,00 EUR 33,70 EUR 2190,50 EUR 33,65 EUR 2692,00 EUR 33,62 EUR 2084,44 EUR 33,57 EUR 939,96 EUR 33,51 EUR 4155,24 EUR 33,44 EUR 6688,00 EUR 33,55 EUR 2751,10 EUR 33,90 EUR 6780,00 EUR 34,06 EUR 6812,00 EUR 34,03 EUR 6806,00 EUR 33,97 EUR 6794,00 EUR 33,90 EUR 6847,80 EUR 34,00 EUR 60758,00 EUR 33,95 EUR 11984,35 EUR 33,95 EUR 6790,00 EUR 34,01 EUR 2108,62 EUR 33,99 EUR 2175,36 EUR 33,99 EUR 6798,00 EUR 34,00 EUR 6800,00 EUR 33,98 EUR 6320,28 EUR 34,06 EUR 3371,94 EUR 34,10 EUR 5421,90 EUR 34,10 EUR 6820,00 EUR 34,03 EUR 1633,44 EUR 34,08 EUR 4362,24 EUR 34,08 EUR 6816,00 EUR 34,11 EUR 6822,00 EUR 34,18 EUR 6836,00 EUR 34,03 EUR 3130,76 EUR 34,04 EUR 1361,60 EUR 34,06 EUR 2622,62 EUR 34,08 EUR 1669,92 EUR 34,07 EUR 1669,43 EUR 34,15 EUR 3244,25 EUR 34,16 EUR 3313,52 EUR 34,19 EUR 2222,35 EUR 34,19 EUR 6359,34 EUR 34,18 EUR 5468,80 EUR 34,32 EUR 6108,96 EUR 34,32 EUR 2985,84 EUR 34,29 EUR 2846,07 EUR 34,31 EUR 2984,97 EUR 34,31 EUR 2882,04 EUR 34,14 EUR 5940,36 EUR 34,01 EUR 5067,49 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 33,7494 EUR 470229,9800 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-03-06; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: AQUIS EXCHANGE MIC: AQXE 11.03.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 49529 11.03.2019 ISIN DE000ZAL1111 AXC0194 2019-03-11/15:58