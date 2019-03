Baierbrunn (ots) -



Satter Zuwachs: Deutschlands größtes Gesundheitsportal apotheken-umschau.de konnte im letzten halben Jahr insgesamt 1,74 Mio. Unique User dazugewinnen. Das entspricht einem Plus von 22 % Unique Usern zwischen Februar 2019 und August 2018. Insgesamt wurde die Gesundheits-Website im Februar von 9,81 Millionen Usern besucht. Damit steht apotheken-umschau.de laut den aktuellen AGOF daily digital facts 2/2019* unangefochten auf Platz 1 der deutschen Gesundheitsportale und auf Platz 26 aller bei AGOF gelisteten Portale.



AGOF und IVW bescheinigen deutliches Wachstum im letzten Halbjahr



Auch die heute veröffentlichten IVW-Online-Zahlen** bestätigen die wachsende Besucherzahl auf dem Gesundheitsportal: Die Anzahl der Visits auf apotheken-umschau.de steigerten sich im Halbjahresvergleich um über 5,9 Millionen auf nunmehr 22.118.444. Das sind im Vergleich fast 37 % mehr Visits.



Gesundheitsnetzwerk mit der größten Reichweite



Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlags: "Der enorme Zuwachs allein im letzten halben Jahr zeigt, wie groß das Interesse breiter Bevölkerungsschichten an unseren seriösen und fundierten Gesundheitsinformationen ist - unsere Millionen Userinnen und User machen apotheken-umschau.de damit zum Gesundheitsnetzwerk mit der größten Reichweite in Deutschland."



Zum Wort & Bild Verlag:



Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Print-Titel erreichen fast 22 Millionen Leser*, die Online-Plattformen erzielen mehr als 24,5 Millionen Visits monatlich. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 9.240.287**), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 665.825**), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.174.250**), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.708.567**), Ärztlicher Ratgeber (3 x jährlich verbreitete Exemplare 250.110**), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.395.550**) und das HausArzt-PatientenMagazin (4 x jährlich verkaufte Exemplare 389.200**). Quellen: *AWA 2018, **IVW 4/2018



