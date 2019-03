Berlin (ots) - BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang äußert sich zum neuen Quartalsbericht des BDI: "BDI korrigiert Wachstumsprognose 2019 auf nur noch 1,2 Prozent"



- "Die Konjunktur verliert weiter an Schwung. Dies hat hauptsächlich außenwirtschaftliche Gründe. Der BDI korrigiert seine Wachstumsprognose für das Jahr 2019 auf nur noch 1,2 Prozent. Bisher waren es eineinhalb Prozent. Verwerfungen im Außenhandel mit dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten könnten uns gefährlich nahe an die Nulllinie bringen.



- Vom Außenhandel sind Bremswirkungen zu erwarten. Die Exporte dürften mit plus 1 ½ Prozent nur leicht zulegen. Bei deutlich stärker steigenden Importen entsteht ein negativer Wachstumsbeitrag.



- Die Aussichten für die Binnenkonjunktur bleiben positiv. Die Beschäftigung nimmt weiter zu. Das stabilisiert den privaten Konsum. Wir erwarten zudem einen Anstieg der Ausrüstungsinvestitionen. Die Investitionen in Bauten werden sogar noch etwas stärker zulegen."



Zum Quartalsbericht gelangen Sie hier.



https://bdi.eu/publikation/news/quartalsbericht-deutschland-i-2019/



