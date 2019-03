In Antizipation auf das externe Abschlussgutachten ereignet sich jetzt der große Knall: Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206) gewinnt am Freitag und am heutigen Montag rasant dazu und steigert sich von 117,65 auf bis zu 134,30 Euro. Heute steht das Papier mit einem zwischenzeitlichen Tagesgewinn von +8,4% an der DAX-Spitze.

Es liegt nahe, dass sich die Wirecard-Aktie in Vorausschau auf den Abschlussbericht einer unabhängigen Wirtschaftskanzlei bewegt. Das Gutachten wird voraussichtlich zwischen dem 11. und 24. März (Sonntag) erscheinen. Nach ...

