Justizministerium Katarina Barley will, dass künftig auch beim Kauf von Wohnungen und Häusern derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt. Das nützt Käufern - muss aber auch für Makler kein Schaden sein.

Wer einen Makler beauftragt, der muss ihn auch bezahlen. Was logisch klingt, gilt bei Mietwohnungen erst seit 2015. Und wer ein Haus oder eine Wohnung kauft, fragt sich heute noch oft, wofür er dem Makler, den der Verkäufer verpflichtet hat, gerade in Großstädten eigentlich gerne sogar einen fünfstelligen Betrag überweisen soll.

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will nun jedenfalls das sogenannte Bestellerprinzip auf den Kauf von Immobilien ausweiten, ihren Gesetzentwurf hat sie vorgelegt. Die Hoffnung: Bezahlt künftig der Verkäufer eines Einfamilienhauses oder einer Eigentumswohnung den Makler, den er mit der Vermittlung ja auch beauftragt hat, können junge Familien eher die zehn oder 20 Prozent Eigenkapital aufbringen, die die Bank verlangt, um eine Immobilie zu finanzieren.

Denn die Nebenkosten sind, wenn man Haus oder Wohnung erwirbt, in Deutschland sehr hoch. Lebt man in einem der Bundesländer, in denen die Maklergebühr 7,14 Prozent und die Grunderwerbsteuer sechs Prozent betragen, muss man allein schon über etwa 15 Prozent des Kaufpreises verfügen, die zu überweisen sind, bevor man auch nur einen Euro für die Immobilie angezahlt hat.Aber kann das Bestellerprinzip Hauskäufer entlasten? Werden die Makler arbeitslos? Oder wird es schwieriger, eine Immobilie zu finden, weil weniger Angebote von Maklern inseriert werden? Aufschluss kann geben, wie sich der Markt bei Vermietungen in den vergangenen gut dreieinhalb Jahren entwickelt hat, seit das Bestellerprinzip eingeführt worden ist.

