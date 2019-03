London (www.fondscheck.de) - Mit gleich drei neuen Mitarbeitern baut Aegon Asset Management sein globales Responsible Investment-Team aus, so Kames Capital in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Rebecca Dreyfus und Stephanie Mooij stoßen als Senior Engagement Associates zum globalen Responsible Business und Public Affairs Team dazu. Gerrit Lederhof wechselt zu AAM als verantwortlicher Investment- und Public-Affairs-Manager vom kanadischen Umweltministerium in Toronto. ...

