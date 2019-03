Der amerikanische Leitindex verbuchte vergangenen Freitag ein leichtes Minus von 0,1 Prozent. Positiv ist, dass er sich im Laufe des Handels von seinen Tagestiefs deutlich absetzen konnte. Der S&P 500 verlor 0,2 Prozent.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Boeing, Alphabet, Facebook, Tesla, Apple, Disney und Alibaba. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt. HINWEIS: Die schlechte Tonqualität zu Beginn des Videos bitten wir zu entschuldigen.