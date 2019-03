BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Europakonzept der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer positiv bewertet und betont, sie sehe keine großen Differenzen zu ihrer eigenen Haltung. "Ich finde es sehr gut, dass jetzt in dem aufkommenden Europawahlkampf die Vorsitzende der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, die Position der CDU für diesen Wahlkampf noch einmal markiert hat", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz mit dem neuen lettischen Ministerpräsidenten Krisjanis Karins in Berlin. "Dass die CDU einfach mal deutlich macht, wo sieht sie die Reise hingehen, das finde ich richtig."

Unterschiede zwischen Kramp-Karrenbauers Konzept und der Haltung der Bundesregierung spielte Merkel herunter. So sei es "seit vielen Jahren" deutsche Regierungsposition, einen eigenen Sitz im Weltsicherheitsrat zu wollen. "Man kann aber genau so gut sagen, dass die europäischen Stimmen im UN-Sicherheitsrat gebündelt werden müssen und deshalb in einen europäischen Sitz umgewandelt werden müssen", konstatierte Merkel mit Blick auf diese Position Kramp-Karrenbauers. "Ich sehe da keine großen Differenzen, sondern ich glaube, das ist ein sehr gutes Konzept für die Zukunft und entspricht genau dem, was wir auch im Regierungshandeln versuchen umzusetzen."

Ausdrücklich stellte sich die Kanzlerin hinter den Vorschlag eines europäischen Flugzeugträgers. Es handele sich insgesamt um eine "gute Standortbestimmung" für die Europawahl, sagte Merkel. In Frankreich war Kramp-Karrenbauers Antwort auf die Reformforderungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron hingegen auf Kritik gestoßen.

Zuvor hatte es Regierungssprecher Steffen Seibert bereits bei einer anderen Pressekonferenz als "gut und richtig" bezeichnet, dass Kramp-Karrenbauer mit Blick auf die kommenden Europawahlen ihre Vorstellungen zur Zukunft Europas dargelegt habe. "Die stehen im Einklang mit den Gedanken der Bundeskanzlerin." Merkel werde kommende Woche vor dem EU-Gipfel im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben, "in der sie mit Sicherheit auch über die europäischen Herausforderungen und Aufgeben sprechen wird".

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2019 10:48 ET (14:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.