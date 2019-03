Sixt fährt den Wettbewerbern auf und davon - in der realen Welt und auf dem Börsenparkett. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierungsphase ist die Aktie zuletzt wieder aus ihrer Lethargie erwacht. Hält das Kaufinteresse aber an, dann sollte die Aktie in den nächsten Wochen Kurs auf die nächste charttechnische Hürde bei 95 Euro nehmen, um danach wieder die alten Hochs anzusteuern - und den Abstand gegen über Avis, Europcar und Hertz weiter zu vergrößern.

Den vollständigen Artikel lesen ...