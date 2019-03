Nun ist es offiziell: Barrick Gold und Newmont Mining wollen ein Joint Venture für ihre Nevada-Aktivitäten gründen. Während Barrick damit seine Übernahmepläne begräbt, strebt Newmont weiterhin die Akquisition von Goldcorp an.

Historisches in Nevada

Der große Knall blieb aus, dennoch passiert nun Historisches im Goldsektor. Barrick Gold und Newmont Mining, die beiden größten, börsennotierten Goldproduzenten der Welt, wollen ihre Aktivitäten in Nevada im Rahmen eines Joint Ventures zusammenführen. Das gaben die Unternehmen heute vor Börseneröffnung in Nordamerika bekannt. Barrick wird 61,5 Prozent, Newmont 38,5 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen halten. Die von Barrick-CEO Mark Bristow angestrebte Komplett-Übernahme von Newmont ist damit vom Tisch. Newmont wiederum strebt weiterhin den Zukauf von Goldcorp im Volumen von rund 10 Mrd. Dollar per Aktientausch an. Barrick und Newmont hatten in der Vergangenheit mehrfach versucht, sich zusammenzuschließen oder Teilaktivitäten zusammenzuführen, was oft an persönlichen Interessen der beteiligten Manager scheiterte.

