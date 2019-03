(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

Marktforschung und Trendanalyse für die Finanzindustrie

Kaiserslautern 11.03.2019 15:55

Kaiserslautern, 11. März 2019 - Schon lange erfasst die teckpro AG Trends in der Finanzindustrie aus den Bereichen Markt und Wettbewerb, Technologie, Gesetze, Normen und Richtlinien sowie Produkte und Lösungen. Dabei werden Entwicklungen und Hypes beleuchtet und auf ihre tatsächliche Relevanz für den Markt und die verschiedenen Teilnehmer untersucht. So sollen solide Einschätzen zu Trends gewonnen werden, um eine belastbarere Basis für Investitionen zu erhalten.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Stefan Roth, Lehrstuhlinhaber für Marketing an der TU Kaiserslautern, wird dieser Branchenradar nun weiter entwickelt. In einem ersten intensiven Aufschlag ist geplant im Rahmen der Fachtagung Versicherungsindustrie am 28.+29. März 2019 in Kaiserslautern gemeinsam mit Branchenexperten und weiteren Wissenschaftlern, beispielsweise vom Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz (DFKI) und auch dem Fraunhofer ITWM, Einblick in deren Überlegungen zu nehmen. Ergänzt werden deren Sichten durch Einblicke in andere Branchen, beispielsweise auch in die Planungen der DATEV eG sowie politische Entwicklungen.

Basis für die Bewertungen bilden weiterhin auch Rückblicke und die gesammelten Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte. Aktuelle Trends oder Technologien sowie Geschäftsmodelle werden schließlich auf die mögliche Relevanz für die Finanzindustrie bewertet und Annahmen zu zeitlichen Wirkung entwickelt. Die Ergebnisse der Fachtagung im Fritz-Walter-Stadion werden im Nachgang ausgewertet und publiziert.

Interessierte Experten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Alle Informationen finden Sie unter [url=https://event.teckpro.de]https://event.teckpro.de[/url]

Boilerplate:

Über die teckpro AG

Die teckpro AG hat sich als Unternehmensberatung und IT-Lösungshaus auf die Finanzwirtschaft spezialisiert. Bundesweit werden für Versicherungsgesellschaften, Finanzvertriebe und in Kooperation mit Partnern auch Lösungen für Steuerberater entwickelt. Die Produktpalette reicht von Plattformen und Portallösungen, Analyse- und Beratungslösungen für Privat- und Firmenkunden, Underwriting-Plattformen bis hin zu innovativen mobilen KI-Lösungen.

Über Prof. Dr. Stefan Roth

Prof. Dr. Stefan Roth verantwortet den Lehrstuhl für Marketing an der Technischen Universität Kaiserslautern. Seine Laufbahn führte vom Studium an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main über Aufenthalte als Visiting Scholar an der London School of Economics and Political Science zur Universität Bayreuth, wo er sich im Jahr 2005 mit der Habilitationsschrift "Preismanagement für Leistungsbündel" habilitierte. Weitere Stationen vor seinem Ruf an die TU Kaiserslautern im Januar 2007 waren der Lehrstuhl für Marketing an der Technischen Universität Clausthal sowie Professor für Marketing an der University of Otago/Neuseeland.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

* Name: Michael Littig

Abteilung:

Zuständig: Vorstand

Telefon: +49 (631) 41417-10

Fax:

E-Mail:

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2019 11:28 ET (15:28 GMT)