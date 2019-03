Wien (www.fondscheck.de) - Nach einem ungewohnt enttäuschenden Umfeld 2018 sind die Märkte durchaus freundlich in das Jahr 2019 gestartet, so die Experten von "e-fundresearch.com".Wie gut Multi-Asset-Fondsgiganten à la Allianz Income and Growth (ISIN LU0739342060/ WKN A1JS9U), Flossbach von Storch - Multiple Opportunities (ISIN LU0323578657/ WKN A0M430) oder Nordea 1 - Stable Return (ISIN LU0227384020/ WKN A0HF3W) von diesen Kurserholungen hätten profitieren können, habe sich "e-fundresearch.com" im Rahmen einer Analyse angesehen. ...

