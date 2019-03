Die Wall Street steigt am Montag, obwohl die Boeing-Aktie nach einem Flugzeugabsturz in Äthiopien unter Druck stand. Es gibt keinen klaren Grund für diesen Anstieg, insbesondere nachdem die makroökonomischen Daten gemischt waren und nach der bisher schlechtesten Woche des Jahres könnte dieser rein technischer Natur sein. Der US100 führt mit +1,7% die Gewinne an, da Technologiewerte an Wert gewinnen. Der Aktienindex notiert derzeit nur 1% unter seinen Jahreshöchstständen.

Den vollständigen Artikel lesen ...