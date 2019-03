Es wird konkret: Tesla hat die Finanzierung seiner neuen Model-3-Fabrik in China gesichert und geht nun die nächsten Schritte an. Bloomberg will von Insidern erfahren haben, dass mit dem chinesischen Autobatterie-Giganten CATL über die Lieferung von Zellen gesprochen wird. Es wurde sich demnach bereits über die erforderlichen Spezifikationen ausgetauscht. Noch ist jedoch offen, ob der Deal zustande kommt. Elon Musk hatte bereits getwittert: "Die Zellen werden lokal und höchstwahrscheinlich von mehreren Firmen eingekauft, um die Nachfrage zeitnah zu decken."

