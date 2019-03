Keine zehn Minuten hat es gedauert, bis an diesem Samstag beim siebzehnten Akt der Gelbwesten in Lyon die ersten Tränengasgranaten flogen. Und bei diesem Rhythmus sollte es auch bleiben: Etwa alle zehn bis fünfzehn Minute kam es während der Demonstration zu Auseinandersetzungen zwischen einigen Hitzköpfen und den Ordnungskräften, die sich in ungewöhnlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...