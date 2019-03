Die türkische Wirtschaft ist zum ersten Mal seit 2008 in einer Rezession. Die restriktive Politik gegen Journalisten und Menschenrechtler verschlimmert die Krise.

Jetzt ist es offiziell: Nach zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit negativem Wachstum befindet sich die türkische Wirtschaft in einer Rezession. Im vergangenen Quartal schrumpfte die türkische Wirtschaft um 2,4 Prozent, im Zeitraum davor um 1,6 Prozent. Besonders hart trifft es die Bau-Branche.

Dass es dazu kommen würde, war schon länger klar. Weltbank, IWF und Rating-Agenturen hatten seit langem damit gerechnet. Die türkische Politik reagierte wie gewohnt: Schönreden und den Fokus auf äußere Feinde lenken. Finanzminister und Präsidenten-Schwiegersohn Berat Albayrak sagte, das Schlimmste habe die türkische Wirtschaft schon überstanden und die spekulative Attacke aus dem Ausland abgewehrt. Beobachter aber sehen das anders. Die türkische Wirtschaft droht, in eine Spirale aus Inflation und Währungsabwertung zu rutschen. Der Grund dafür ist auch in der Politik zu suchen.

Im vergangenen Sommer stritt sich Präsident Erdogan mit dem ihm im Temperament nicht unähnlichen Donald Trump um einen in der Türkei inhaftierten amerikanischen Pastor. Andrew Brunson saß wie so viele wegen Terrorverdacht in einem türkischen Gefängnis. Man munkelt, Ankara habe vorgehabt, ihn gegen den Prediger Fetullah Gülen einzutauschen, der für den Putschversuch vom 16. Juli 2016 verantwortlich sein soll. Das ging schief. Trump kündigte Wirtschaftssanktionen an, woraufhin die türkische Lira, ohnehin schon wegen der Zinswende in den USA unter Druck, in den Keller rauschte.

Unter den Folgen leidet die türkische Wirtschaft bis heute: Importgüter verteuerten sich, was die Inflation anheizte. Zuletzt lag die Teuerungsrate bei über ...

