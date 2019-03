von Redaktion Euro am SonntagDie Börse zieht mich immer mehr in den Bann, je mehr ich mich damit beschäftige. Ich bevorzuge kurzfristige Trades, bei denen ich per saldo in den vergangenen Jahren weit im Plus lag. Nun überlege ich, mein Hobby zum Beruf zu machen. Was muss ich in diesem Fall steuerlich beachten? €uro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...