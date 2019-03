Der Dax hat sich am Montag etwas von dem Rückschlag in der vergangenen Woche erholt. Positive Aussagen der USA und China zum Fortgang der Gespräche im Handelskonflikt stützten. Am Ende rückte der deutsche Leitindex um 0,75 Prozent auf 11 543,48 Punkte vor. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, stieg um 1,07 Prozent auf 24 561,22 Zähler.

China hatte sich am Wochenende positiv über den Verlauf der Verhandlungen mit den USA geäußert. Seitens der Vereinigten Staaten sagte Larry Kudlow, der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, dass bis April eine Einigung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit möglich sei. Rund um den Brexit wird es an diesem Dienstag wieder spannend, denn dann stimmt das britische Parlament erneut über den Austrittsvertrag Großbritanniens aus der Europäischen Union ab./la/fba

ISIN DE0008469008 DE0008467416

AXC0241 2019-03-11/17:53