Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta048/11.03.2019/17:45) - Nach sechsjähriger Tätigkeit als CEO der HOCHDORF-Gruppe will sich Dr. Thomas Eisenring aus familiären Gründen beruflich nochmals neu orientieren. Der Verwaltungsrat nimmt diesen Entscheid zur Kenntnis und dankt Thomas Eisenring für seinen grossen Einsatz. In einer Übergangsphase wird GL-Mitglied Dr. Peter Pfeilschifter zusätzlich die Führung der Geschäftsleitung übernehmen.



Thomas Eisenring übernahm 2013 als CEO die operative Leitung der HOCHDORF-Gruppe. "Ich bin durch meine Familie sehr von Afrika geprägt und möchte mich vermehrt auf diesem faszinierenden Kontinent engagieren", sagt Thomas Eisenring. "Als Architekt der Strategie der Vorwärtsintegration fällt es mir schwer, HOCHDORF zu verlassen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass im anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld und in der derzeitigen Veränderungsphase der HOCHDORF frische Impulse guttun."



Verwaltungsratspräsident Dr. Daniel Suter dankt Thomas Eisenring für die grosse Arbeit und den enormen Einsatz in den letzten Jahren: "Thomas Eisenring hat die Strategie der HOCHDORF-Gruppe geprägt, die Vorwärtsintegration vorangetrieben und die Gruppe international gut positioniert. Ein zukünftiger HOCHDORF CEO muss über Integrationsfähigkeiten verfügen sowie fundierte, internationale Marketing- und Verkaufserfahrungen im Sinne unserer Vorwärtsstrategie besitzen."



In Absprache mit dem Verwaltungsrat gibt Thomas Eisenring die CEO-Funktion am 12. März ab. Peter Pfeilschifter übernimmt ad interim die Aufgaben als CEO, zusätzlich zu seiner angestammten Aufgabe als Managing Director Dairy Ingredients. Thomas Eisenring steht in den kommenden Monaten der HOCHDORF-Gruppe bei Bedarf beratend und für Sonderprojekte zur Verfügung.



