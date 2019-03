Wie lange hält das DAX-Stimmungshoch an?

Nach den jüngsten Enttäuschungen meldeten sich die DAX-Bullen am heutigen Montag endlich zurück.

Das war heute los. Der DAX verbrachte die meiste Zeit des Tages leicht im Plus. Als dann auch an der Wall Street im frühen Handel eine positive Stimmung zu beobachten war, zogen die DAX-Notierungen am Nachmittag noch einmal an. So konnte das wichtigste deutsche Börsenbarometer die Marke von 11.500 Punkten knacken. Angesichts der bekannten Risikofaktoren Konjunkturabkühlung, Brexit oder Handelsstreit zwischen China und den USA bleibt es jedoch abzuwarten, wie lange das Stimmungshoch dieses Mal andauert.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX setzte die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) ihre Erholung mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von etwas mehr als 8 Prozent an der Indexspitze fort. Einen guten Tag erlebte auch die Aktie des Pharma- und Spezialchemiekonzerns Merck KGaA (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905). Diese konnte zeitweise einen Kurssprung von rund 2,5 Prozent hinlegen. Im Fall der Darmstädter hatten vor allem einige Analystenkommentare für Bewegung gesorgt.

