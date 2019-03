Shanghai (ots/PRNewswire) - Haier Home Appliance, die weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte, nachfolgend "Haier" genannt, plant die Enthüllung ihrer mehrere Marken umfassenden Smart-Home-Lösung, die den Komfort intelligenter Haustechnik auf der 2019 Appliances & Electronics World Expo (AWE 2019) in Shanghai, China, erweitern soll.



Mit einem dynamischen Portfolio an globalen Marken konnte Haier die Entwicklung seiner sieben Marken koordinieren, um für die vier bedeutendsten Wohnszenarien eine Smart-Home-Lösung zu liefern. Hierbei handelt es sich um intelligente Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer sowie Küchenbereiche. Weltweit gesehen bedienen Haier, Casarte, Leader, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA und Candy jeweils verschiedene Kundenbereiche und Lifestyles.



"Während der vergangenen 34 Jahre konnte Haier sich von einem der bedeutendsten Namen für Haushaltsgeräte mit weltweit führenden, rekordbrechenden Verkaufszahlen über einen Zeitraum von zehn aufeinanderfolgenden Jahren hinweg zu einer zukunftsorientierten Marke für intelligente Ökosysteme für Haustechnik entwickeln", so Wang Ye, Vice President und General Manager des Bereiches Smart Home der Haier Home Appliance Industry Group. "Sowie die weltweite Industrie für Haushaltsgeräte Teil der Smart-Home-Ära wird, steht Haier zur Stelle und ist bereit dazu, Kunden rund um den Globus bei der Erkundung neu gewonnener Möglichkeiten für Smart Homes zu unterstützen."



Haiers Smart-Home-Lösung, die in Ausstellungshalle N5 vorgestellt wird, präsentiert die folgenden Errungenschaften im Bereich Smart-Home-Technologie:



- Das industrieerste Komplett-Smart-Home-Set: Haiers revolutionäre Smart-Home-Lösung deckt vier der wichtigsten Wohnbereiche ab und bietet sieben Zimmerlösungen. Die Smart-Home-Lösung wird durch zahlreiche Smart-Home-Produkte der sieben Marken des Unternehmens ermöglicht, die von globalen Kunden gemeinsam genutzt werden können, um ihren Ansprüche an Ernährung, Bekleidung, Lebensstil und Entertainment gerecht zu werden. - Ein Meister der Anpassung an individuelle Kundenwünsche: Während sich zahlreiche Akteure der Branche auf Standardmodelle konzentrieren, bietet Haier seinen Kunden die Möglichkeit sowohl Produkte als auch Lösungen individuell auf ihre Wünsche abzustimmen und die Umstellung auf intelligente Lösungen und Upgrades entsprechend ihrer Gewohnheiten und Bedürfnisse jederzeit zu personalisieren. - Intelligenter und müheloser Lifestyle: Haier liefert nicht nur Hardware, sondern ermöglicht auch einen internetfähigen Lebensstil. In Bezug auf das Waschen von Wäsche bietet das Unternehmen nicht nur Waschmaschinen, sondern kann dank einer intelligenten Plattform zur Handhabung von Bekleidung, die den gesamten Lebenszyklus von Kleidungsstücken überwacht, Waschvorgänge, Schutz, Aufbewahrung, das Sortieren nach Art der Bekleidung sowie Einkäufe verwalten. Haiers Nahrungsmittel-Ökosystem vereint mittlerweile über 200 Ressourcen, die sich über sieben Kategorien erstrecken, einschließlich Lebensmittel, Entertainment, landwirtschaftliche Betriebe sowie Ernährungsberater und kann so Einkäufe, Aufbewahrung, Kochen, Reinigung und Gesundheit für Familien jederorts organisieren. - Ein neues Intelligenz- und Interkommunikationslevel: Obwohl Sprachsteuerung und aktive Betätigungsvorrichtungen in der Industrie weit verbreitet sind, können nur wenige miteinander vernetzt werden. Haiers Vorrichtungen überzeugen nicht nur durch Aktivität, sondern zeichnen sich darüber hinaus durch Vernetzbarkeit und Interkommunikationsfähigkeit aus. Zu denen auf der AWE 2019 vorgestellten Produkte zählen ein intelligenter Lautsprecher, der mit nur einem Wort sämtliche Smart-Home-Geräte kontrolliert sowie eine Klimaanlage, die sich ihrer Umgebung bewusst ist und Temperaturen entsprechend anpasst.



