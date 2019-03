Düsseldorf (ots) - Mindestens ein Flughafen Deutschlands wird vom Flugzeugtyp Boeing 737 Max angeflogen, dessen Absturz in Äthiopien mit 157 Toten eine neue Sicherheitsdebatte ausgelöst hat. In Düsseldorf nutzen die Fluglinien Lot (Polen), Smart Wings (Tschechien), Turkish Airlines und Corendon (beide Türkei) den Maschinentyp. Das berichtet die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Dienstag) unter Verweis auf eine Auskunft des Flughafens. In Köln-Bonn starten nach Angaben des Flughafens keine Maschinen dieses Typs. Ethiopian Airlines hat für alle Boeing-737-Max-Flugzeuge ein Startverbot verhängt; China und Indonesien lassen Maschinen des Typs nicht mehr fliegen.



