Hillside, New Jersey (ots/PRNewswire) - WizKids, führender Anbieter von hochwertigen vorbemalten und unbemalten Miniaturfiguren, gibt mit großer Freude eine neue Partnerschaft mit dem führenden Hobbyfarbenhersteller Vallejo bekannt.



Die erste neue Produktreihe im Rahmen dieser Partnerschaft ist eine vollkommen neue Serie maßgeschneiderter WizKids-Farben. Diese Farben mit Spezialformulierung werden in Farbtönen entwickelt, die ganz genau auf die kultigen unbemalten Miniaturfiguren von WizKids abgestimmt sind.



"Vallejo zeichnet sich mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Branche als eine der beliebtesten und hochwertigsten Marken für Hobbyfarben aus. Das führende Unternehmen in diesem Bereich brachte als erster Hersteller Acrylfarben für Miniaturfiguren auf den Markt", sagt Justin Ziran, Präsident von WizKids. "Wir freuen uns darauf, neue Techniken zu erlernen und gemeinsam mit Vallejo innovative Produkte und Programme zu schaffen."



Die WizKids Farbenserie von Vallejo kommt Ende 2019 auf den Markt und enthält die perfekten Farben, mit denen Bastler die lebhaftesten Figuren aller Zeiten schaffen können.



"Wir sind hocherfreut, dieses neue Projekt gemeinsam mit WizKids anzugehen", sagt Alex Vallejo, CEO von Vallejo.



Informationen zu WizKids



WizKids/NECA, LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von NECA, ist ein im US-Bundesstaat New Jersey ansässiger Spieleentwickler und Publisher, der sich der kreativen Entwicklung von fantasievollen Spielen widmet. WizKids hat als Vorreiter das Combat Dial-System eingeführt, das in HeroClix zum Einsatz kommt, dem mit über 750 Millionen verkauften Miniatur-Spielfiguren weltweit führenden Sammel-Miniaturen-Spiel auf dem Markt.



Detaillierte Informationen finden Sie unter: www.wizkids.com .



Informationen zu Vallejo Vallejo Hobby Colors wurde 1965 im US-Bundesstaat New Jersey gegründet und zog 1969 nach Barcelona in Spanien um. Vallejo spezialisiert sich schon seit 1970 auf die Herstellung von Acrylfarben für Künstler und Bastler. In den Neunzigerjahren brachte das Unternehmen die ersten Hobby-Farbenserien heraus. Vallejo förderte als erster Hersteller den Einsatz von wasserbasierten Acrylfarben für Miniaturfiguren. Acrylicos Vallejo stellt zurzeit mehrere Serien spezifischer Farben für Modelle in allen Kategorien her, darunter Model Color (ideal zum Auftragen mit einem Pinsel), Model Air für die Airbrush-Technik, Game Color für Tischfiguren sowie mehrere exklusive Farbserien für historische und Spielfiguren. Hinzu kommen Farben für gepanzerte Fahrzeuge, Luftfahrzeuge, Diorama-Effekte usw. Am wertvollsten sind die Erfahrung und die im Laufe von 50 Jahren in der Branche erworbenen Fachkenntnisse von Vallejo sowie das Engagement des Unternehmens, qualitativ erstklassige Produkte zu liefern.