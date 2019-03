Bielefeld (ots) - Noch vor gut zwei Jahren konnten es sich die meisten Unternehmer und Politiker nicht vorstellen, dass der beschlossene Brexit im Frühjahr 2019 tatsächlich Wirklichkeit werden könnte. Damals wie heute lautete das Argument der Gegner: Ein Brexit wäre zum Schaden der gesamten Wirtschaft - hüben wie drüben. Warum also sollten sich vernünftig denkende Politiker auf dieses am Ende viele Milliarden Euro teure Unabhängigkeitsabenteuer einlassen? Heute wissen wir: Das monatelange Ringen zwischen London und Brüssel sowie innerhalb des britischen Parlaments hat in der Europäischen Union ein heilloses Chaos angerichtet. Keiner weiß, wie es weiter geht. Den Schwarzen Peter haben die britischen Politiker. Sie nutzen die Brexit-Frage für elendige parteitaktische Manöver. Ihr Starrsinn ist der Gipfel der Verantwortungslosigkeit. Noch bevor der Austritt endgültig in Kraft tritt, werden erste wirtschaftliche Folgen sichtbar - nicht nur auf der Insel, auch in OWL. Und dennoch gibt es Hoffnung auf eine Umkehr. Alles scheint möglich. Sogar eine Rücknahme des Brexit.



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Scholz Stephan Telefon: 0521 585-261 st_scholz@westfalen-blatt.de