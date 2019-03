Stuttgart (ots) - Noch sind Stromer bei den deutschen Autobauern eine Randerscheinung. Bis 2025 schon soll jedoch etwa jeder vierte Mercedes ein reines E-Auto, bei Porsche jedes zweite verkaufte Auto ein Stromer oder ein Wagen mit Plug-in-Hybridantrieb sein, also eine Kombination aus Verbrenner und E-Motor haben. Mit diesem Wandel zum Elektroantrieb wird sich aber auch verstärkt die Frage stellen, ob die Zahl der Beschäftigten zumindest gehalten werden kann. Dies wird eine große Herausforderung für die Autobauer. Ein Elektroantrieb hat deutlich weniger Teile als ein Verbrenner, sichert also weniger Beschäftigung. Kann die Beschäftigung zumindest gehalten werden



