Themen: Kreislaufwirtschaft, Industrie 4.0, Design x Innovation, medizinische Kunststoffe, Fachgespräche

Das geschäftliche Umfeld wird für die meisten Branchen immer komplexer. Unternehmen sind mehr denn je gefordert, technologische Innovationen zu meistern. CHINAPLAS, die größte Kunststoff- und Kautschukmesse Asiens, bietet eine internationale Plattform für Präsentation und Austausch rund um fortschrittliche neue Technologien. Auf der Messe werden nicht nur mehr als 3.500 Aussteller vertreten sein, sondern auch eine Reihe spannender Parallelveranstaltungen stattfinden, um den Bedürfnissen dieser Branche gerecht zu werden.

CHINAPLAS has firmly staked its claim as one of the world's leading plastics and rubber trade fairs. This technology-oriented exhibition provides a platform for global and regional companies to showcase their latest products and services, to include materials, machinery, and smart and green technologies. (Photo: Business Wire)