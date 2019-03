'Badische Neueste Nachrichten' zu AKK/EU-Parlament

"Ausgerechnet die Saarländerin Kramp-Karrenbauer, die eigentlich ein Herz für französische Belange haben sollte, will das Aus für Straßburg als Sitz des Europaparlaments. Geht es nach der neuen CDU-Chefin soll das EU-Parlament nur noch in Brüssel tagen und sich die kostenintensiven Ausflüge in die elsässische Metropole schenken."/yyzz/DP/zb

