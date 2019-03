=== *** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (09:00 Jahres-PK), Wolfsburg 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Düsseldorf), Duisburg *** 07:30 DE/Uniper SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Düsseldorf 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Jahresergebnis, München *** 08:00 EU/Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, ca 14:30 PK, Brüssel 08:00 DE/Amadeus Fire AG, ausführliches Jahresergebnis, Frankfurt 09:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Konferenz des Financial Stability Institute (bis 13.3.), Basel 09:30 DE/Verwaltungsgericht Köln, mündliche Verhandlung zu drei Klagen des Bund NRW gegen das Land Nordrhein-Westfalen, beigeladen RWE Power AG, zum Braunkohlentagebau Hambach *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 4Q 10:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil und Arbeitgeberpräsident Kramer, Teilnahme an der Feierstunde der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), Berlin 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahres-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/BIP Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,2% zuvor: +0,2% *** 10:30 GB/Industrieproduktion Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-1,3% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-0,9% gg Vj *** 10:30 GB/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -12,3 Mrd GBP zuvor: -12,1 Mrd GBP 11:00 DE/DMG Mori AG, BI-PK, Bielefeld *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Belgiens Premierminister Michel, gemeinsame PK nach Treffen, Berlin *** 13:30 US/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm *** 13:30 US/Realeinkommen Februar *** 13:45 GB/Unterhaus, Rede von Premierministerin May zu Beginn der Debatte über den Brexit-Deal, ca 20:00 Abstimmungen, London 13:45 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei einer Konferenz der National Community Reinvestment Coalition, Washington 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Justiz-Unterausschuss des Repräsentantenhauses, Anhörung zur Fusion von T-Mobile US und Sprint, Washington ===

