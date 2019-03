NEW YORK (Dow Jones)--Apple lädt am 25. März zu einer Veranstaltung unter dem Motto "It's show time" ein. Im Steve-Jobs-Theater, einem großen Auditorium im Apple Park in Cupertino, werde der Konzern einige seiner Shows in Eigenproduktion präsentieren. Die Veranstaltung wird eine der ersten sein, die sich um den neuen Service von Apple dreht. Die Einladung, die in schwarz-weiß gehalten wurde, ziert ein kinotypischer Countdown. Zu den geladenen Gästen gehören unter anderem Hollywood-Stars wie der Film- und Fernsehproduzent JJ Abrams. Der Filmemacher arbeitet bereits mit Apple zusammen. Zudem wird erwartet, dass der Konzern Einzelheiten zu seinem geplanten digitalen Nachrichtenangebot Apple News nennt.

March 12, 2019

