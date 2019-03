Biotest AG: Biotest erhält Zulassung für doppelt konzentriertes Haemoctin(R) SDH zur verbesserten Hämophilie-Behandlung in Europa DGAP-News: Biotest AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung Biotest AG: Biotest erhält Zulassung für doppelt konzentriertes Haemoctin(R) SDH zur verbesserten Hämophilie-Behandlung in Europa 12.03.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Biotest erhält Zulassung für doppelt konzentriertes Haemoctin(R) SDH zur verbesserten Hämophilie-Behandlung in Europa - Erhöhter Patientennutzen: Volumenreduktion des Faktor VIII Präparates Haemoctin(R) SDH bei gleichem Wirkstoffgehalt - Biotest stärkt Marktposition als Anbieter von Medikamenten zur Hämophilie-Behandlung - Markteinführung im Mai 2019 Dreieich, 12. März 2019. Biotest hat in 13 europäischen Ländern die Zulassung für das halbierte Lösemittelvolumen des Faktor-VIII-Präparates Haemoctin(R) SDH erhalten. Zur Behandlung von Patienten mit Hämophilie A sind regelmäßige, intravenöse Injektionen notwendig. Die wiederkehrenden Injektionen zur Aufrechterhaltung des Faktor-VIII-Spiegels können insbesondere für sehr junge Patienten und für Patienten mit schwierigen Venenverhältnissen eine Herausforderung sein. Aus diesen Gründen hat Biotest das Injektionsvolumen von Haemoctin(R) SDH halbiert. Das reduzierte Volumen erhöht den Patientennutzen, weil die Dauer der Injektion verkürzt und die Vene dadurch weniger strapaziert wird. Dies erhöht die Lebensqualität, insbesondere für Kleinkinder und Patienten, die große Mengen des Präparates benötigen. Haemoctin(R) SDH ist in 13 europäischen Ländern zugelassen. Die Volumenreduktion von 10 auf 5 ml erfolgt im ersten Schritt für Haemoctin(R) SDH 500 und 1000; im zweiten Schritt ist die Verbesserung für Haemoctin(R) SDH 250 geplant. Die Genehmigung zur Einführung der doppelten Konzentration liegt bereits für alle europäischen Länder vor, in denen Haemoctin(R) SDH zugelassen ist. Die Markteinführung in Deutschland ist für Mai 2019 vorgesehen. Die erfolgreiche Weiterentwicklung von Haemoctin(R) SDH stärkt die Rolle der Biotest AG als führender Anbieter von plasmatischen Faktorpräparaten zur Hämophilie-Behandlung. Über Haemoctin(R) SDH Haemoctin(R) SDH ist ein von Willebrand-Faktor-haltiges Blutgerinnungsfaktor VIII-Präparat, das aus Blutplasma von qualifizierten, freiwilligen Spendern gewonnen wird. Die Herstellung erfolgt mittels modernster Verfahren zur Konzentration und Reinigung aus einem Pool von bis zu 20.000 Plasmaspenden. Die Injektionslösung bestehend aus Pulver und Lösungsmittel wird bereits seit vielen Jahren erfolgreich zur Therapie und Prophylaxe von Blutungen bei Patienten mit angeborenem Faktor-VIII-Mangel (Hämophilie A) eingesetzt und wegen seiner guten Verträglichkeit und niedrigen Immunogenität geschätzt. Haemoctin(R) SDH ist für zwei Jahre bei Raumtemperatur lagerbar und in drei Packungsgrößen verfügbar. Dosierung und Dauer der Behandlung mit Haemoctin SDH richten sich nach der Indikation und der Schwere der Erkrankung. Über Biotest Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumin, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest biotechnologisch hergestellte monoklonale Antikörper für verschiedene Krebsindikationen und Systemischen Lupus Erythematodes (SLE). Biotest beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. Die Stamm- und Vorzugsaktien der Biotest AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. IR Kontakt: Dr. Monika Buttkereit Telefon: +49-6103-801-4406 E-Mail: investor_relations@biotest.de PR Kontakt: Dirk Neumüller Telefon: +49 -6103-801-269 E-Mail: pr@biotest.com Biotest AG, Landsteinerstr. 5, 63303 Dreieich, www.biotest.com Stammaktie: WKN: 522720; ISIN: DE0005227201 Vorzugsaktie: WKN: 522723; ISIN: DE0005227235 Notiert: Frankfurt (Prime Standard) Freiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg/ Hannover, München, Stuttgart, Tradegate 