Das ist für alle Europäer heute die Frage, nachdem man sich in Brüssel in Nachverhandlungen auf eine juristisch verbindliche Vereinbarung geeinigt hat. Die erste Abstimmung findet heute im Unterhaus statt, eventuell eine weitere morgen wenn es ein Nein gibt und sodann am Donnerstag über die Verlängerung der Austrittsfrist, falls es überhaupt dazu kommt. Wie die Märkte im Einzelnen darauf reagieren kann sich jeder denken. Unsere Einschätzung ist bekannt: Das wars! Gestern kursierten noch umfangreiche Meldungen und Meinungen im TV, die heute ad acta zu legen sind. Nicht vergessen: Im Frühjahr vor genau drei Jahren begannen die Brexitängste. Das kostete den Dax damals rund 20 % Korrektur. Ähnlich lief die Vorgabe jetzt in den letzen Monaten mit teilweise gleichem Hintergrund und was jetzt? Alle näheren Einzelheiten lesen Sie in den Briefen, insbesondere in den verschiedenen Tabellen, in denen die Aufholpotentiale berechnet wurden. Bis zu 100 %!



Sollten Sie kein Abonnent sein, können Sie unsere Briefe auch über unseren Partner unter www.Boersenkiosk.de abrufen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info