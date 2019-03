FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR

QD2 XFRA AU000000ADA7 ADACEL TECHS LTD. 0.006 EUR