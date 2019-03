FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EDGA XFRA ZAE000018123 GOLD FIELDS LTD RC-,50 0.012 EUR

HY7 XFRA ZAE000012084 SHOPRITE HLD LTD RC 1,134 0.096 EUR

NS7 XFRA AU000000NST8 NORTHERN STAR RES.LTD. 0.038 EUR

VHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.076 EUR

XFRA DE000HSH4F31 HCOB MZC 3 13/19 0.000 %

TVTB XFRA TH0209010R15 THAI VEGET.OIL-NVDR- BA 1 0.022 EUR

HNM XFRA US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL-,001 0.098 EUR

M3P XFRA US58463J3041 MEDICAL PROPERTIES TR. 0.222 EUR

MRE XFRA US5526901096 MDU RESOURCES GRP DL 1 0.180 EUR

ASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 0.267 EUR

HDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 1.209 EUR

HAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.333 EUR

WX2 XFRA US3137472060 FED. RLTY INV. TRUST SBI 0.907 EUR

CSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.198 EUR

WR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.133 EUR

QCTA XFRA US0774541066 BELDEN INC. DL -,01 0.044 EUR

MGK XFRA IL0010823123 MAGIC SOFTWARE ENT.IS-,01 0.133 EUR

SNO XFRA HK0083000502 SINO LD CO. 0.016 EUR

YIT XFRA FI0009800643 YIT OYJ 0.270 EUR

GO5 XFRA CA3809564097 GOLDCORP INC. 0.018 EUR

3FO XFRA CA3518581051 FRANCO-NEVADA CORP. 0.213 EUR

G2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.133 EUR

8GR XFRA AU000000GNG0 GR ENGINEERING SVCS 0.025 EUR

CSJ XFRA AU000000CSL8 CSL LTD 0.754 EUR

MRY XFRA NZMRPE0001S2 MERCURY NZ LTD. 0.045 EUR

USI XFRA US90346E1038 US SILICA HLDGS INC.DL-01 0.056 EUR

NZTA XFRA US84652A1025 SPARK NEW ZEALAND ADR/5 0.429 EUR

06K1 XFRA AU000000REG6 REGIS HEALTHCARE 0.051 EUR

MCG XFRA US5894001008 MERCURY GENL CORP. 0.558 EUR

3CH XFRA AU000000CGC2 COSTA GRP HLDGS 0.031 EUR

IH1 XFRA AU000000ING6 INGHAMS GROUP LTD. O.N. 0.056 EUR

EA71 XFRA US30224P2002 EXTENDED STAY PA.C.1S.1B 0.196 EUR

RRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.089 EUR

SP1 XFRA US73278L1052 POOL CORP. DL-,001 0.400 EUR

E05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.231 EUR