Der Windanlagen-Bauer Nordex hat neue Aufträge in Griechenland gewonnen. Der Windparkbetreiber Terna Energy habe 36 Anlagen unterschiedlicher Typen mit einer Kapazität von insgesamt 108 Megawatt bestellt, teilte das im SDax und TecDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Darin enthalten sei auch ein Servicevertrag über fünf Jahre mit der Option auf eine Verlängerung um die gleiche Dauer./stw/mis

ISIN DE000A0D6554

