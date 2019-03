Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung habe ein gemischtes Bild gezeichnet, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es habe positive Anzeichen etwa mit Blick auf die Paketpreise gegeben und die Restrukturierung komme voran, doch gebe es mit Blick auf die mittelfristigen Ziele zunehmend Unsicherheiten. Investitionen in die Lieferkette und das Street-Scooter-Projekt belasteten kurzfristig./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2019 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-03-12/07:28

ISIN: DE0005552004