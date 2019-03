Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen und einem Spartenverkauf von 24,50 auf 26,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Chetan Udeshi passte seine Schätzungen für den Spezialchemiekonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem an den Verkauf des Methacrylat-Geschäfts an. Allerdings gebe es bei Evonik mit Blick auf den Anlagehintergrund der Aktien noch gut zu tun: Die Investoren wollten gezeigt bekommen, wie der Konzernumbau den Rentabilität und den freien Mittelzufluss verbessere. Zudem könnte eine Konjunkturabkühlung Spuren hinterlassen./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2019 / 00:45 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-03-12/07:30

ISIN: DE000EVNK013