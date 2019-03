Anthogyr wird Mitglied der Straumann-Gruppe

Straumann Group erhöht Beteiligung am französischen Implantathersteller Anthogyr von 30 auf 100%.

Das privat gehaltene Unternehmen Anthogyr bietet der Straumann-Gruppe eine zusätzliche Auswahl an preisgünstigen, hochwertigen Implantatlösungen.

Die erfolgreiche Partnerschaft seit 2016 hat es Straumann ermöglicht, das Segment günstiger Implantate in schnell wachsenden Schwellenländern wie China und Russland zu erschliessen.

Basel/Sallanches, 12. März 2019- Die Straumann-Gruppe und ihr Partnerunternehmen Anthogyr haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die Straumann den Weg ebnet, ihre Beteiligung an Anthogyr von 30 auf 100% zu erhöhen. Es wird erwartet, dass die Transaktion Anfang des zweiten Quartals abgeschlossen sein wird.

Anthogyr erweitert das Angebot der Gruppe um eine qualitativ hochwertige, preisgünstige europäische Marke und unterstützt damit die Strategie der Straumann Group zur Erschliessung des attraktiven Segments günstiger Implantate. Mit einer fast 30-jährigen Geschichte in der Implantologie ist Anthogyr eine etablierte Marke, die qualitativ hochwertige, innovative Implantat- sowie CADCAM-Lösungen entwickelt, produziert und verkauft. Das umfassende Angebot deckt das höhere Value-Segment ab und umfasst sowohl voll- und apikalkonische als auch parallelwandige Implantate auf Weichgewebe- und Knochenniveau. Das Unternehmen verfügt in seinem Heimatmarkt, wo es der grösste Anbieter von Nicht-Premium-Implantatlösungen ist, über ein starkes klinisches Netzwerk von Meinungsführern. Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen geht auf Anfang 2016 zurück, als Straumann einen Anteil von 30% erwarb und das Geschäft von Anthogyr in China übernahm.

Marco Gadola, CEO der Straumann Group, kommentierte: "Unsere Unternehmen passen kulturell gut zusammen, und unsere dreijährige Partnerschaft war sehr erfolgreich. Anthogyr hat uns zur richtigen Zeit in den Nicht-Premium-Segmenten in China und Russland etabliert, wo wir mit der Marke ein starkes Wachstum erzielen konnten. Unser Ziel ist es, wie bei Neodent, Medentika und unseren anderen Marken die internationale Expansion voranzutreiben. Kunden und deren Patienten wollen wir qualitativ hochwertige Implantatlösungen mit einem breiteren Spektrum an Preisoptionen als andere Unternehmen anbieten."

Éric Genève, President & CEO von Anthogyr,fügte hinzu: "Straumann bietet uns die globale Plattform und die Ressourcen, die wir für die internationale Expansion benötigen. Um uns auf zukünftiges Wachstum vorzubereiten, haben wir bereits unsere hochmodernen Produktionskapazitäten erweitert. Von den globalen Vertriebs-, Marketing- und Vertriebskapazitäten der Gruppe werden wir profitieren. Wir sind sehr stolz auf unsere Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Implantatanbieter und sind überzeugt, dass sie für Mitarbeitende, Kunden und Patienten einen Mehrwert bringen wird".

Über Anthogyr

Anthogyr mit Sitz in Sallanches, Frankreich, ist ein privat gehaltenes Unternehmen aus der von Feinmechanik-Firmen geprägten Region rund um Genf. Anthogyr begann 1980 mit der Herstellung von Zahnimplantaten und ist dank des Erfolgs des Axiom-Implantatsystems in den letzten Jahren stark gewachsen. 75% des Umsatzes entfallen auf Implantate und Nebenprodukte sowie CADCAM-Prothetik, medizinische Instrumente und andere Aktivitäten machen den restlichen Teil aus. Mit 400 Mitarbeitenden und einem konsolidierten Umsatz von rund CHF 57 Mio. entwickelt und produziert das Unternehmen in Frankreich und Luxemburg. Seine Produkte werden über acht Tochtergesellschaften und ein Netz von Distributoren auf fünf Kontinenten vertrieben.

Über Straumann

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz und in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen, darunter Straumann, Neodent, Medentika, ClearCorrect und Dental Wings sowie andere vollständig/teilweise eigene Unternehmen und Partner. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für den Zahnersatz und die Zahnrestauration sowie zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit mehr als 6000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

