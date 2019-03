Amadeus FiRe AG: Endgültige Zahlen des Geschäftsjahres 2018 DGAP-News: Amadeus FiRe AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis Amadeus FiRe AG: Endgültige Zahlen des Geschäftsjahres 2018 12.03.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Amadeus FiRe AG: Endgültige Zahlen des Geschäftsjahres 2018 Frankfurt/Main, 12. März 2019. Die Amadeus FiRe Gruppe bestätigt die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018. Im Geschäftsjahr 2018 konnte die Amadeus FiRe Gruppe einen konsolidierten Umsatz von EUR 205,8 Mio. erzielen (Vorjahr: EUR 184,5 Mio.). Dies entspricht einer Steigerung um 11,5 Prozent. Alle Dienstleistungsbereiche konnten positiv zu der Umsatzentwicklung beitragen. Im Geschäftsjahr 2018 gab es keinen Unterschied in der Anzahl der zur Verfügung stehenden fakturierbaren Tage im Vergleich zum Vorjahr. Der Rohertrag konnte um 16,1 Prozent von EUR 85,5 Mio. auf EUR 99,3 Mio. gesteigert werden. Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 1,8 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr von 46,4 Prozent auf 48,2 Prozent. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten betrugen EUR 62,0 Mio. nach EUR 53,4 Mio. im Vorjahr. Maßgeblich resultierte die Zunahme um EUR 8,6 Mio. aus der gewachsenen Anzahl der Mitarbeiter insbesondere in der Vertriebsorganisation und den damit zusammenhängenden Aufwendungen. Das operative Konzernbetriebsergebnis (EBITA) betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr EUR 37,5 Mio. (Vorjahr: EUR 32,3 Mio.), ein neuer Höchststand für die Amadeus FiRe Gruppe und eine deutliche Steigerung um 16,1 Prozent. Die neue Rekordmarke wurde trotz der negativen Auswirkungen auf die Zeitarbeits-Auftragszahlen durch die erstmalige Anwendung der neuen Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes ("Equal Pay" und Höchstüberlassungsdauer) erreicht. Die EBITA Marge stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 18,2 Prozent (Vorjahr: 17,5 Prozent). Im Geschäftsjahr 2018 erzielte die Amadeus FiRe Gruppe ein Periodenergebnis nach Minderheiten von EUR 24,2 Mio. Der Vorjahreswert von EUR 20,6 Mio. wurde somit um 17,8 Prozent übertroffen. Das Ergebnis je Aktie lag für das Geschäftsjahr 2018 bei EUR 4,66 (Vorjahr: EUR 3,96) bezogen auf das den Stammaktionären zustehende Periodenergebnis. Vorstand und Aufsichtsrat werden auch in diesem Jahr der Hauptversammlung am 23. Mai 2019 vorschlagen, das gesamte Periodenergebnis nach Minderheiten auszuschütten. Der Dividendenvorschlag wird entsprechend 4,66 Euro je Aktie sein (Vorjahr: 3,96 Euro). Der Geschäftsbericht 2018 wird am 27. März 2019 auf der Homepage der Amadeus FiRe AG (www.amadeus-fire.de) veröffentlicht. Amadeus FiRe AG Jan H. Wessling Investor Relations Tel: +49 (69) 96 876-180 Investor-Relations@Amadeus-FiRe.de 12.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Amadeus FiRe AG Hanauer Landstraße 160 60314 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69 96876 - 180 Fax: +49 (0)69 96876 - 182 E-Mail: investor-relations@amadeus-fire.de Internet: www.amadeus-fire.de ISIN: DE0005093108 WKN: 509310 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 786147 12.03.2019 ISIN DE0005093108 AXC0050 2019-03-12/08:02