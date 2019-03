Der Stahlhändler Klöckner & Co rechnet für das laufende Jahr aufgrund eines höher erwarteten Stahlpreises mit einem deutlichen Umsatzwachstum. In Europa und den USA geht das Unternehmen von einem "überwiegend leichten Wachstum" der Stahlnachfrage und somit einem Anstieg des Konzernabsatzes aus, wie der Konzern am Dienstag in Duisburg mitteilte. Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll ebenfalls leicht steigen.

Im Geschäftsjahr 2018 ist der Umsatz bereits wegen höherer Preise um rund 8 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro gestiegen. Das Ebitda zog um 3,4 Prozent auf 227 Millionen Euro an. Dies war von Analysten in etwa erwartet worden. Unter dem Strich verdiente der Stahlhändler jedoch mit 69 Millionen Euro fast ein Drittel weniger als im Vorjahr. Das Unternehmen begründete den Rückgang mit steuerlichen Sondereffekten, die im Vorjahr günstig ausgefallen waren. Am Markt kommen die Zahlen und der Ausblick gut an: Vorbörslich legte die Aktie um 4,4 Prozent zu.

An die Aktionäre soll trotz des Gewinnrückgangs eine unveränderte Dividende von 30 Cent je Aktie ausgezahlt werden.

Konzernchef Gisbert Rühl setzt weiter auf die Digitalisierung des Stahlhandels und will die von Klöckner & Co initiierte Industrieplattform im ersten Halbjahr 2019 auch in die USA bringen.

Für das erste Quartal des Jahres hatte das SDax-Unternehmen bereits am 18. Februar einen deutlichen Gewinnrückgang signalisiert. Das Ebitda dürfte mit voraussichtlich 20 bis 30 Millionen Euro deutlich unter dem Vorjahreswert liegen. Im Jahr zuvor hatte der Konzern ein operatives Ergebnis von 56 Millionen Euro erwirtschaftet./elm/stk/jha/

ISIN DE000KC01000

