Beim Europäischen Patentamt (EPA) sind im vergangenen Jahr mehr als 174 000 Patente angemeldet worden - das sind rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr und so viele wie noch nie. Fast die Hälfte der Anmeldungen kamen aus europäischen Ländern - allein 15 Prozent von ihnen aus Deutschland, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. "Die Nachfrage nach Patentschutz steigt weiter, was bedeutet, dass Erfinder und Unternehmen Europa als einen attraktiven und wichtigen Technologiemarkt ansehen", teilte EPA-Präsident António Campinos mit.

Rund ein Viertel und damit die meisten der Patentanmeldungen eines Einzellandes kamen aus den USA. 5 Prozent kamen aus China. Bei den Unternehmen verdrängte der Technologiekonzern Siemens das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei von Platz 1. Knapp 2500 Patente meldeten die Münchner der EPA zufolge im Jahr 2018 für den europäischen Markt an, so viele wie kein anderes Unternehmen. Weltweit waren es laut Konzern knapp 4000.

Die meisten Erfindungen wurden in der Medizintechnik angemeldet (13 795 Patente). Es folgen Digitale Kommunikation (11 940) und Computertechnik (11 718). Arzneimittel (7441) landeten auf Platz 7./maa/DP/tav

AXC0053 2019-03-12/08:12