Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 112 auf 114 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Aufräumarbeiten im US-Geschäft seien fast abgeschlossen und dürften im zweiten Halbjahr positive Spuren hinterlassen, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Überschussziel für das Gesamtjahr habe Spielraum nach oben, der Marktkonsens liege aber bereits darüber./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2019 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-03-12/08:22

ISIN: DE0008402215