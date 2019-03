DJ Empower Clinics Inc.: Die Turnaround-Story der Cannabis Branche! Eigene CBD Produkte und Neues Management generieren Millioneneinnahmen!

DGAP-Media / 2019-03-12 / 08:00 *Anlass des Berichts: Update Unternehmen: Empower Clinics Inc. *(WKN A2JKED) [1] *Kursziel mittelfristig 1,00 EUR Kursziel langfristig 2,00 EUR* *Die Turnaround-Story der Cannabis Branche! Eigene CBD Produkte und neues Management generieren Millioneneinnahmen!* Bereits Ende letzten Jahres haben wir ihnen mit Empower Clinics (WKN A2JKED) [1] einen Geheimtipp der Cannabisbranche vorgestellt. Empower ist der weltweit erste Betreiber von speziell auf Cannabis ausgerichteten Kliniken in den USA. Nach einem guten Start und ersten Expansionen im Bereich von medizinischem Cannabis geriet die Entwicklung des Unternehmens vorerst ins Stocken. Das lag vor allem an mehreren Entscheidungen, die das Management um den damaligen CEO Craig Snyder getroffen hat. Mittlerweile hat das Unternehmen mehrere Neustrukturierungen innerhalb des Managements vorgenommen, unter anderem konnte Steve McAuley als neuer CEO verpflichtet werden. Steve McAuley verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung als senior Direktor für General Electric oder Vizepräsident für Penske Automotives und hat auch schon diverse private Unternehmen zum Erfolgt geführt. *Eigene CBD Extraktionsanlage erworben - Millioneneinnahmen für 2019 erwartet* Um seine Kliniken mit ausreichend medizinischem Cannabis versorgen zu können, hat sich Empower Clinics (WKN A2JKED) [1] vor kurzem exklusiv die Rechte an einer eigenen CBD Extraktionsanlage gesichert. Somit befindet sich nun alles, von der Herstellung der Cannabisprodukte bis zur Versorgung der Patienten durch die Kliniken in einer Hand unter dem Dach von Empower Clinics (WKN A2JKED) [1]. Durch die eigene Herstellung von CBD Ölen ergibt sich für Empower die Möglichkeit die CBD Produkte ohne einen Zwischenhändler in den eigenen Cannabiskliniken und Arztpraxen zu vertreiben. *Kein anderes Cannabis Unternehmen kann diese vertikal integrierte Versorgungskette aufweisen!* Empower Clinics (WKN A2JKED) [1] hat dazu eine voll funktionsfähige und über 5.000 Quadratfuß große CBD-Extraktionsanlage auf Hanfbasis im Großraum von Portland, Oregon erworben. Die Anlage befindet sich in der Nähe zahlreicher Hanffarmen in einem US-Bundesstaat, in dem es beinahe 600 lizenzierte Hanffarmen gibt. Die Produktionskapazität beträgt bis zu 6 Tonnen CBD Extrakt an Isolaten, Destillaten und Ölen pro Jahr. Dementsprechend zeigte sich auch der neue COE Steve McAuley begeistert von dem Erwerb der Anlage: _"Das Erreichen der vertikalen Integration ist seit dem Beginn meine Zielsetzung gewesen, während wir versuchen die Wissenschaft hinter den auf hanfbasierten CBD-Therapien mit der Wirksamkeit der von Ärzten empfohlenen Behandlungsoptionen zu verbinden, die durch unser Kliniknetz, Online oder durch Handelspartnerschaften bereitgestellt werden."_ Empower Clinics (WKN A2JKED) [1] rechnet durch den verkauf seiner CBD Produkte und die Einnahmen aus den Behandlungskosten des Kliniknetzwerks mit einem Millionenumsatz bereits für das Geschäftsjahr 2019. *Kliniknetzwerk als Grundlage für Empowers Erfolgsmodell* Unter der neuen Führung von Herrn McAuley konnte Empower in den letzten Monaten bedeutende Akquisitionen und Deals tätigen. So wurde unter anderem das komplette Klinik- und Praxisnetzwerk der Sun Valley Certification Clinics Holdings LLC erworben. Das Sun Valley Netzwerk besteht aus professionellen medizinischen Cannabis- und Schmerztherapiepraxis mit fünf Kliniken in Arizona, einer Klinik in Las Vegas, einer Telemedizin-Plattform für Kalifornien und einem ausgereiften Franchise-Geschäftsmodell für die inländische Cannabis-Industrie, das als das erste seiner Art in den USA gilt. Durch diese Expansion entsteht eine der größten Klinikgruppen im medizinischen Cannabis-Sektor in den Vereinigten Staaten. 12 physische Standorte haben zusammen eine Patientenanzahl von 165.000 Patienten in Washington, Oregon, Illinois, Arizona, Nevada und Kalifornien. Zudem besteht die Möglichkeit, das Kliniknetzwerk durch das Sun Valley-Franchise-Programm schnell zu erweitern. Unserer Meinung nach, hat Empower Clinics (WKN A2JKED) [1] durch die Aufnahme einer eigenen CBD Produktion mit dem eigenen Vertriebsnetzwerk durch Kliniken und Arztpraxen jetzt den Schritt hin zu einem echten Geheimtipp der Cannabisbranche vollzogen. Wie bereits erwähnt, hat kein anderes Unternehmen die Möglichkeit seine eigenen Produkte ohne Zwischenhändler in einem ärztlich betreuten Umfeld zu verkaufen. Das alles noch in einem über 20 Milliarden schweren Cannabismarkt in den USA. Die aktuelle Bewertung der Empower von gerade mal 10 Mio. CAD ist für ein so gut aufgestelltes Unternehmen äußerst günstig und bietet enormes Potential. Sobald die Produktion der CBD Produkte gestartet ist und erste Einnahmen generiert wurden, erwarten wir hier eine weitaus höhere Neubewertung. Nutzen Sie also die Chance, sich so günstig bei einem zukünftigen Cannabisproduzenten positionieren zu können! Bedeutende Expansion - Einführung von CBD Produkten für den nordamerikanischen Markt! Gestern stellten wir Ihnen das Unternehmen Empower Clinics (WKN A2JKED) [1] vor, einen Tag später vermeldete das Unternehmen bereits hervorragende Neuigkeiten. Wie soeben veröffentlicht wurde, gibt das Unternehmen eine umfassende Vereinbarung mit Titration Technologies, LLC, ein Innovator im Bereich Cannabisproduktentwicklung, zur Herstellung, Verpackung und Ausführung von Empowers medizinischer CBD-Cannabisprodukte "Sollievo" in Nordamerika bekannt. Dieser bedeutende Deal wird dem Unternehmen Umsätze in Millionenhöhe bescheren. Empowers "Sollievo"-Produkte (italienisch für "Erleichterung") zielen insbesondre auf die häufigsten Beschwerden einschließlich Schmerz, Schlaf, Stress und Verdauung. Die als Tinkturen oder topische Creme erhältlichen Produkte sind, sind nicht-THC CBD d. h. sie sind nicht psychotrop: Sie beeinflussen nicht direkt die Stimmung, Wahrnehmung oder das Bewusstsein. Als Teil des Abkommens wird Titration medizinische CBD-Cannabisprodukte nach Empower-Rezeptur herstellen, die Empower unter seiner Produktmarke "Sollievo" auf Empowers Webseite, in Empowers Kliniken sowie in ausgewählten Wellnesskliniken Dritter in den USA und Kanada verkaufen wird. Die Produkte werden in den kommenden Wochen unter www.empowerclinics.com [2] zur Verfügung stehen. Dieses Abkommen ermöglicht Patienten in allen US-Bundesstaaten und in Kanada den Zugang zu Empowers CBD-Produkten. Empower wird den Umfang der medizinischen Cannabiskliniken und Wellnesskliniken vergrößern und durch Produktverkäufe einen wichtigen Einnahmenstrom generieren können. Laut Abkommen wird Titration die Produktherstellung, die Verpackung, die Lagerung und Umsetzung für Empower durchführen. "Empower baut ihr Geschäft schnell auf und wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit ihnen, ein eine hervorragende Linie an CBD-Produkten zu liefern," sagte Jason Sonchik, Titrations Leiter der Qualitätskontrolle. *Unsere Erstempfehlung* *Revolution im Cannabismarkt! - Weltweit erster Betreiber von US Cannabis Kliniken - Aktie sehr günstig!* In kaum einen anderen Sektor fließt derzeit so viel Anlegerkapital wie in die Cannabisbranche. Selbst Schwergewichte wie Canopy Growth oder Aurora Cannabis erlebten seit Mitte August einen zweiten Frühling und können signifikante Kurssteigerungen verzeichnen. Auch wer unseren bisherigen Cannabis Empfehlungen gefolgt ist konnte bereits im Kalenderjahr 2017 vom damaligen Cannabis Trend extrem profitieren. Aktuell so scheint es, sehen wir aufgrund der großen Investitionen in den Cannabis Markt einen noch rasanteren Anstieg des Marktes als letztes Jahr. *Waren Anleger bei unseren letzten beiden Cannabisaktien von Beginn an dabei, konnten diese bereits spektakuläre Kurssteigerungen erleben. Einen Anstieg von +143 % konnte unter anderem die Auxly Cannabis Group *(WKN A2JNSX) [3] *verzeichnen.* Cannabis als Genussmittel mag zwar derzeit in Nordamerika - angesichts der in Kürze anstehenden Legalisierung in Kanada - die Schlagzeilen beherrschen, doch medizinisches Cannabis ist im US-amerikanischen Markt, in dem das Unternehmen operiert, das wir Ihnen heute vorstellen möchten, die am weitesten verbreitete Form der Cannabislegalisierung. Und von diesem gewaltigen Markt möchte sich die - noch - kleine Empower Clinics (WKN A2JKED) [1] ein signifikantes Stück abschneiden! *Äußerst attraktiver Markt mit exponentiellem Wachstum* 2017 lag das Marktvolumen der Einzelhandelsausgaben für medizinisches Marihuana bereits bei ca. 3 Mrd. USD - schon jetzt ein attraktiver Markt! Eine Studie aus dem Jahr 2016 allerdings stellte fest, dass in US-Bundesstaaten, die die Verwendung von medizinischem Cannabis erlauben, die Verschreibungen traditioneller Medikamente über Medicare (öffentliche und bundesstaatliche Krankenversicherung) für Beschwerden, die im Allgemeinen mit Cannabis behandelt werden, um 11% zurückgingen! Diese 11% sind kein kleiner Teil des Marktes für verschreibungspflichtige Medikamente. Schon allein, wenn man die am weitesten verbreitete Verwendungsart medizinischen Marihuanas, die Behandlung chronischer Schmerzen, heranzieht, ist das Wachstumspotenzial atemberaubend! Denn laut Studien soll der weltweite Markt für Schmerzlinderung von 62 Mrd. USD im Jahr 2016 auf rund 88 Mrd. USD im Jahr 2025 steigen. Das ist ein riesiges Potenzial, selbst wenn man nur die 11% als Marktpotenzial von Cannabis als Alternative zu verschreibungspflichtigen

Mitteln verwendet. Es geht hier um Milliarden Dollar! Um das noch einmal zu verdeutlichen: Allein der Pharmagigant Pfizer (WKN 852009) [4] rechnet zum Beispiel mit jährlichen Umsatzeinbußen von insgesamt 533 Millionen USD bei seinen Medikamenten auf Grund der zunehmenden Verwendung von Cannabis basierten Alternativprodukten. *Empower Clinics: Zur richtigen Zeit im richtigen Markt* Empower Clinics (WKN A2JKED) [1] will wie gesagt von diesen Trends profitieren und zwar, indem man ein landesweites Netz von Cannabiskliniken aufbaut, die darauf abzielen, den Patienten zu helfen, sich auf dem verwirrenden Markt Cannabiniod basierter Behandlungen verschiedener Beschwerden zurechtzufinden. *Empower ist dabei die erste börsennotierte Gesellschaft, die Kliniken zur Behandlung mit medizinischem Marihuana in den USA betreibt!* Und die werden dringend benötigt. Die Medizinalcannabisbranche verändert sich rasant. Wissenschaftliche Forschung, lange Jahre durch Bestimmungen der Bundesregierung ausgebremst, nahm zuletzt zu und konnte wichtige medizinische Vorteil der Cannabisbehandlung nachweisen. Patienten mit realen, medizinischen Bedürfnissen wenden sich verstärkt Cannabisprodukten als Alternative zu konventionellen Behandlungen zu. Es mag früher der Fall gewesen sein, dass die so genannten "green cards", auf die man in den USA Marihuana zu medizinischen Zwecken erhalten kann, auch genutzt wurden, um legal an Marihuana zu kommen. Mittlerweile allerdings sind verstärkt auch Patienten, die normalerweise kein Cannabis konsumieren, auf der Suche nach Cannabis basierten Behandlungen und sie benötigen vertrauenswürdige, medizinische Beratung und Alternativen zu synthetischen Arzneimitteln. Cannabisausgabestellen sind aber keine Kliniken und verfügen nicht über die Expertise Beschwerden zu diagnostizieren und Behandlungen zu verschreiben. Es besteht realer Bedarf nach lizenzierten Ärzten, die in der Behandlung spezifischer Beschwerden mit Cannabis ausgebildet sind und professionelle medizinische Beratung und Behandlung bieten können - und das ist die Chance für Empower Clinics! Doch selbst wenn lizenzierte Ärzte zur Verfügung stehen, haben die meisten Kliniken keine eigenen Cannabisprodukte und sind damit abhängig von dem, was die örtlichen Ausgabestellen zur Verfügung haben. Und so kann es vorkommen, dass das ideale, Cannabinoid basierte Produkt für die Behandlung eines Patienten nicht vorhanden ist. Und der verschreibende Mediziner kann die Qualität oder Verlässlichkeit des dort angebotenen Produkts nicht kontrollieren. *Eigene Produktpalette bereits entwickelt* Empower Clinics (WKN A2JKED) [1] will dieses Problem lösen, indem man das erwiesenermaßen erfolgreiche Klinikgeschäft mit den eigenen Produkten auf die gesamten USA ausweitet - in Staaten natürlich, wo medizinisches Marihuana legal ist. Aktuell verfügt das Unternehmen über 15 Kliniken in drei US-Staaten (Oregon, Washington, and Illinois), die mit Ärzten von führenden Krankenhäusern und Universitäten wie Harvard, Johns Hopkins und der UCLA besetzt sind. In Oregon gibt Empower bereits mehr als ein Drittel der "green cards" des Staates aus. Seit der Gründung des Unternehmens vor rund acht Jahren hat das Unternehmen bereits mehr als 90.000 Patienten geholfen und man verfügt über einen Stamm von mehr als 25.000 aktiven Patienten. Laut der Präsentation des Unternehmens rechnet man bei Empower mit Umsätzen aus dem Klinikgeschäft von ca. 30 Mio. Dollar im Jahr 2018, die bis 2021 auf 112 Mio. Dollar steigen sollen, was ein Wachstum von 115% bedeuten würde. Der Umsatz mit den eigenen Cannabisprodukten soll nach 2 Mio. Dollar im laufenden Jahr bis 2021 auf 25 Mio. Dollar explodieren! *Wachstumsstrategie angelaufen* Das Unternehmen führt bereits zahlreiche Gespräche, um sein Ziel zum Ausbau des Klinikgeschäfts zu einer nationalen Klinikmarke in allen 30 US-Staaten, in denen medizinische Cannabis legalisiert wurde, voranzutreiben und setzt dabei auf das erfolgreiche Modell mit hochqualifizierten Ärzten, innovativen Patiententools (Empower bietet zum Beispiel eine mobile App) und den eigenen Cannabinoid basierten Produkten. Empower (WKN A2JKED) [1] hat bereits sieben CBD-Produkte unter der Marke Sollievo entwickelt, die allein in Portland in über 150 Ausgabestellen und insgesamt in allen 50 Bundesstaaten verfügbar sind! Zudem steht die THC / CBD-Produktreihe kurz vor der Einführung in allen US-Bundesstaaten, die medizinisches Marihuana legalisiert haben und soll auch international vertrieben werden. *Äußerst erfahrenes Management-Team* Und das neue Management-Team um CEO Steven McAuley, dürfte unserer Ansicht nach das Format haben, die Wachstumsstrategie auch erfolgreich umzusetzen. Snyder gründete unter anderem bereits zwei Unternehmen, SnapNames und Moniker, die er erst ausbaute und dann verkaufte. Zudem sitzt im Board von Empower mit Lorne Gertner eine Legende der Cannabisbranche. Er war Mitbegründer von Tokyo Smoke (mittlerweile Hiku Brands), Cannasat Pharmaceuticals (der ersten an der Börse gelisteten Gesellschaft für medizinische Marihuana) und von PharmaCan Capital (jetzt die an der NASDAQ notierte Cronos Group (WKN A2DMQY) [5]. Mit der Erfahrung von Herrn Schneider beim Auf- und Ausbau junger Unternehmen und Herrn Gertners Expertise in der Cannabisbranche sollte Empower so unserer Ansicht nach ausgezeichnet positioniert sein, um Mehrwerte für seine Aktionäre zu schaffen. *Die Chance* Empower Clinics (WKN A2JKED) [1] stellt unserer Ansicht nach eine einzigartige Chance dar, vom zu erwartenden Wachstum der Medizinalcannabisbranche zu profitieren. Mit 15 bereits laufenden Kliniken und dem unserer Meinung nach richtigen Geschäftsmodell zur richtigen Zeit ist das Unternehmen in einer exzellenten Ausgangsposition, um in den legalen Marihuana Märkten der USA zu wachsen! Zumal Empower bei rund 75 Mio. ausstehenden Aktien und dem aktuellen Kurs von 0,275 CAD gerade einmal mit rund 20,6 Mio. CAD bewertet ist. Was uns angesichts der Wachstumschancen und im Vergleich zu den Bewertungen vieler anderer Unternehmen der Branche als noch sehr günstig erscheint. Und das Unternehmen schloss erst vor Kurzem eine Vereinbarung mit dem Management-Team sowie Gründungsmitgliedern der Vorgängerfirma, die diesen für drei Jahre untersagt, Aktien des Unternehmens zu verkaufen. Und diese Vereinbarung betrifft rund 40% der derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Empower! Das zeigt unserer Ansicht nach deutlich, dass Empowers Führungsteam und die größten Aktionäre des Unternehmens an die Vision des Unternehmens glauben - und an die Fähigkeit des Managements, die langfristige Wachstumsstrategie auch umzusetzen. Wir sehen große Chancen für Empower Clinics (WKN A2JKED) [1], sich als eines der führenden Unternehmen im klinischen Cannabis Bereich auf dem gesamten nordamerikanischen Cannabis Markt positionieren zu können. Wir erwarten weitere News zur geplanten Expansionsstrategie bereits in den kommenden Wochen. 