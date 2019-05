Empower Clinics Inc.: Empower Clinics meldet Abschluss der Akquisition von Sun Valley Clinics DGAP-News: Empower Clinics Inc. / Schlagwort(e): Expansion Empower Clinics Inc.: Empower Clinics meldet Abschluss der Akquisition von Sun Valley Clinics 02.05.2019 / 07:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Empower Clinics meldet Abschluss der Akquisition von Sun Valley Clinics Vancouver, British Columbia. 1. Mai 2019. EMPOWER CLINICS INC. (CSE: EPW) (Frankfurt 8EC) ("Empower" oder das "Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen gemäß den Konditionen eines Anteilerwerbsabkommens, datiert den 30. April 2019, die Akquisition der Sun Valley Certification Clinics Holding LLC ("Sun Valley") von Andrea Klein und Dustin Klein (gemeinsam die "Verkäufer") und einem Minderheitsaktionär mittels seiner sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Tochtergesellschaft Empower Healthcare Assets Inc. ("Empower Health") gegen Zahlung von Barmitteln und Ausgabe von Aktien im Gesamtwert von 3.835.000 USD (5.160.376 CAD) mit Wirkung zum 30. April 2019 abgeschlossen hat (die "Transaktion"). Sun Valley betreibt ein Netzwerk professioneller medizinischer Cannabis- und Schmerztherapiekliniken. Fünf Kliniken liegen in Arizona, eine Klinik befindet sich in Las Vegas, eine Telemedizinplattform versorgt Kalifornien und ein vollständig entwickeltes Franchisegeschäftsmodell dient der inländischen Cannabisbranche. In Verbindung mit der Transaktion hat Empower ebenfalls von Green Global Properties Inc. ("Green Global"), eine Tochtergesellschaft der Aura Health Inc. (CSE: BUZZ), eine 30-prozentige Minderheitsbeteiligung an drei sich teilweise im Besitz der Sun Valley befindlichen Tochtergesellschaften erworben, die im US-Bundesstaat Arizona Kliniken in Mesa und Phoenix sowie im US-Bundesstaat Nevada Kliniken in Las Vegas betreiben. Folglich besitzt Empower jetzt indirekt alle Mitgliedsanteile an jeder dieser Tochtergesellschaften (die "GG-Akquisition"). In den vergangenen fünf Jahren haben Dustin und Andrea eines der namhaftesten und am besten organisierten Kliniknetzwerke in Arizona aufgebaut und eine Patientenliste mit über 45.000 eindeutigen Patienten zusammengestellt sowie über 61.000 Zertifizierungen bis dato durchgeführt. Sun Valley unterstützt ihre Patienten durch ein dynamisches engagiertes Team von 52 Mitarbeitern einschließlich 30 Ärzten. "Die Akquisition der Sun Valley Clinic Group hat die Richtung und Wachstumsaussichten für Empower grundlegend verändert," sagte Steven McAuley, Empowers Chairman und CEO. "Wir haben Empower als ein vertikal integriertes globales Gesundheits- und Wellnessunternehmen neu positioniert, das den Verbrauchern hilft, Zugang zu Produkten und spezialisierter medizinischer Versorgung für ernsthafte Beschwerden zu bieten. Dass sich Dustin und Andrea Klein meiner Führungsrolle anschließen, um Empowers Klinik- und Vertriebsnetzwerk in den USA rasch auszudehnen, ist ein wichtiger Schritt in Richtung unserer ehrgeizigen Ziele." "Diese Akquisition ist ein Beweis der harten Arbeit und des Engagements, die unser Team für unsere Gemeinschaft während der vergangenen fünf Jahre geleistet hat und ich freue mich darauf, eine wertvolle Ressource für das Unternehmen und im Board of Directors zu sein," sagte Dustin Klein, Mitgründer von Sun Valley. Andrea Klein, Mitgründerin von Sun Valley, sagte: "Ich bin von unserer Akquisition durch Empower Clinics begeistert! Das ist die Fortentwicklung unseres Traums, die Lebensqualität der Patienten im ganzen Land positiv zu beeinflussen und eine anpassungsfähige und strategische Organisation zu werden, die das phänomenale und aufregende Wachstum der Cannabisindustrie nutzen kann. Steves Vision für Empower ist inspirierend und ich brenne darauf, unser Team mit seiner Vision zu vereinen und in eine dominierende nationale Marke zu entwickeln, die richtungsweisend ist in der Patientenversorgung, der Mitarbeiterzufriedenheit und der potenziellen Rentabilität für die Aktionäre!" Laut Erwartungen wird die Transaktion eine der größten Klinik-Gruppen im medizinischen Cannabissektor der USA schaffen, die zusammen mit Empowers medizinischen Cannabiskliniken Empowers US-Bundesstaaten übergreifende Geschäftsbetriebe erweitern werden und insgesamt 165.000 Patienten in Washington, Oregon, Illinois, Arizona, Nevada und Kalifornien haben sowie das Potenzial zur raschen Erweiterung des Kliniknetzwerks mittels Sun Valleys Franchiseprogramm besitzen werden. Die Highlights der Transaktion - Verbesserte Präsenz an den Kapitalmärkten: Empower diversifiziert ihr Geschäftsmodell, um ein vertikal integrierter Betreiber im globalen Cannabissektor zu werden mit Fokus auf Patientenversorgung, Vertrieb von CBD-Produkten, Forschung und Entwicklung sowie CBD-Produktextraktion. Das Unternehmen glaubt, dass dies ein Anreiz für eine breitere Aktionärs- und Investorenbasis sein und besseren Zugang zu Kapital und verbesserter Handelsliquidität bieten wird. - Verbesserter Patientenzugang: Mit dem sich rasch erweiternden unternehmenseigenen Kliniknetz und der signifikanten Expansionsmöglichkeit aufgrund des Sun Valley-Franchisemodells erwartet Empower, dass das Unternehmen in den kommenden drei Jahren seine gesamte Patientenliste erweitern wird. Dies wird laut Erwartungen eine größere Möglichkeit für die Behandlungsanalyse mittels künstlicher Intelligenz (KI) bieten, was Empower als einen Spitzenreiter bei der Kenntnis der Wirksamkeit von Therapien in Zusammenhang mit Cannabis bestätigt. - Fokus auf CBD-Produktverkauf: Empowers Patienten und Kunden werden laut Erwartungen vom Zugang zu derivativen Produkten mit hohen Margen profitieren einschließlich CBD-Lotion, Tinkturen, verschiedene Öle, Kapseln, Pastillen, Pflaster, E-Drinks, topische Lotionen, Gelkapseln, Hanfextrakt-Tropfen und Hanfextrakt-Elixirtropfen für Haustiere. Patienten und Kunden werden Zugang zu Empowers Hauszustellung und e-Kommerz-Plattform haben. - Marktführende Technologie: Empower verwendet ein marktführendes elektronisches Patientenmanagement- und POS-System, das mit HIPAA konform ist und eine tiefe Einsicht in die Patientenpflege bietet. Das Unternehmen unterstützt entfernte Patienten durch Benutzung seines Telemedizinportals. Dies ermöglicht Patienten, die nicht in der Nähe seiner Klinikstandorte leben oder behindert sind oder nicht in die Klinik kommen können, dennoch die Beratung durch einen Arzt. - Standorte der Sun Valley Clinic: 4218 W Dunlap Ave, Phoenix, AZ 12801 W Bell Rd #145, Surprise, AZ 4015 E Bell Rd #130, Phoenix, AZ 2011 E University Dr, Mesa, AZ 7074 E Speedway Blvd, Tucson, AZ 2550 S Rainbow Blvd, Las Vegas, NV In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion (der "Abschluss") zahlte Empower (i) an die Verkäufer insgesamt 775.000 USD (1.042.840 CAD) in bar, wovon 150.000 USD (201.840 CAD) von Empower zurückgehalten werden. Die Hälfte davon wird in sechs Monaten nach dem Abschluss freigegeben und die andere Hälfte wird in zwölf Monaten nach dem Abschluss freigegeben. (ii) Empower gab insgesamt 22.058.823 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") zu einem vereinbarten Preis von 0,136 USD (0,183 CAD) je Aktie an die Verkäufer aus. Dieser Preis entspricht dem der durchschnittlichen Schlussnotierung der Aktien an der Canadian Securities Exchange während des 10-tägigen Handelszeitraums, der am 26. April 2019 endete. 14.705.882 der Aktien werden gemäß einem Treuhandabkommen, datiert den 30. April 2019, bei Odyssey Trust Company hinterlegt und ab dem Abschlussdatum in vierteljährlichen Tranchen über 36 Monate hinweg ausgegeben werden. Das Unternehmen zahlte ebenfalls 12.318 USD (16.575 CAD) und gab 350.602 Aktien an eine Minderheitsaktionärin einer der Tochtergesellschaften von Sun Valley aus, um ihren Minderheitsanteil an dieser Gesellschaft zu erwerben. Jeder der Verkäufer hat ebenfalls Arbeitsverträge mit einer Tochtergesellschaft des Unternehmens geschlossen. Laut dieser Verträge wird Dustin Klein als Vice President der Geschäftsentwicklung und Andrea Klein als Vice President des operativen Resorts tätig sein. In diesen Rollen werden sie weiterhin ihre umfangreichen Branchenkenntnisse und Fachwissen Sun Valley und dem Unternehmen zur Verfügung stellen. Ferner wurde Dustin Klein nach dem Abschuss zu einem Director des Unternehmens ernannt. Als Gegenleistung für die GG-Akquisition gab Empower Health an Green Global einen Schuldschein für einen Kapitalbetrag von 125.000 USD aus, der einen Zinssatz von 4,0 % pro Jahr hat und am 31. Juli 2019 fällig wird. Keines der in Verbindung mit der Transaktion auszugebenden Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act aus dem Jahr 1933 in der jeweiligen Fassung (Wertpapiergesetz aus dem Jahr 1933) oder gemäß geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert werden. Folglich können sie nicht ohne Registrierung oder einer entsprechenden Befreiung von solchen weder angeboten oder verkauft oder Personen in den USA oder US-Staatsbürgern (dieser Ausdruck ist in Regulation S des Wertpapiergesetzes aus dem Jahr 1933 definiert) für Rechnung oder zu ihren Gunsten weder angeboten oder verkauft werden. Über Empower Empower ist ein führender US-Bundesstaaten übergreifender Betreiber eines Netzwerks von mit Ärzten besetzten Kliniken, die sich darauf konzentrieren, Patienten bei der Verbesserung und dem Schutz ihrer Gesundheit durch die innovative Anwendung von medizinischem Cannabis zu helfen. Es wird erwartet, dass Empowers geschützte Produktlinie "Sollievo" Patienten eine Vielfalt von Verabreichungsmethoden für durch Ärzte empfohlene auf Cannabidiol (CBD) basierende Produktoptionen bieten wird, die in den Kliniken von Empower, Online und bei großen Einzelhändlern erhältlich sind. Mit über 165.000 Patienten, einer sich vergrößernden Anzahl von Kliniken, einem Fokus auf neue Technologien einschließlich Telemedizin sowie einer sich erweiternden Produktentwicklungsstrategie führt Empower neue Wachstumsinitiativen durch, um sich als ein vertikal integrierter, diversifizierter, marktführender Serviceanbieter für komplexe Patientenbedürfnisse im Jahr 2019 und darüber hinaus zu positionieren. Kontakte: Investoren: Steve Low Boom Capital Markets steve@boomcapitalmarkets.com Tel.: 647-620-5101 Steven McAuley CEO s.mcauley@empowerclinics.com Tel.: 604-789-2146 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 02.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 