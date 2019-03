Die Deutsche Bank hat in den vergangenen 12 Monaten fast die Hälfte ihres Börsenwertes eingebüßt. Anleger, die vor rund zehn Jahren auf den Erfolg der Deutschen Bank spekulierten, verloren rund 56 Prozent ihres eingesetzten Kapitals. Derzeit treibt die Übernahmefantasie mit der Commerzbank den Aktienkurs an. Befeuert wurden die Kurse von einem Bericht der "Welt am Sonntag":Das...

Den vollständigen Artikel lesen ...