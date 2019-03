An den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag die bereits zum Wochenbeginn gute Laune der Anleger noch weiter aufgehellt. Gute Vorgaben aus den USA mit starken Tech-Werten und besser als gedacht ausgefallenen Einzelhandelsdaten sorgten für Auftrieb und milderten die jüngsten weltweiten Konjunktursorgen wieder etwas ab. In Europa sind derweil die Chancen auf einen doch noch geordneten Brexit wieder gestiegen.

Japans Leitindex Nikkei 225 baute zum Handelsschluss seine Kursgewinne vom Vortag um 1,79 Prozent auf 21 503,69 Punkte aus. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland schloss 0,68 Prozent höher auf 3755,35 Punkten.

In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index bislang 1,35 Prozent auf Punkte 28 890,58 Punkte . Mit Blick auf den Handelsstreit zwischen den USA und China warten die Anleger weiter auf einen Durchbruch./ajx/jha/

