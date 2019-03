Positive Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine schnelle Einigung mit China im Handelsstreit, haben die Börsen in New York am Montag deutlich fester schließen lassen. Die freundliche Stimmung setzt sich am Dienstag in Asien fort und sorgt für frische Impulse im DAX. Alle alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...